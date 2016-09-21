 Demir’de hedef 8. hafta – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Demir’de hedef 8. hafta

    Demir’de hedef 8. hafta
    Altınordu karşısında 2-2'lik sonuçla kayıp yaşayan Adana Demirspor'da teknik direktör Erkan Sözeri tarih verdi. Sözeri, "İdmanlarda daha çok çalışacağız ve bu takımı hak ettiği zirveye taşıyacağız. Bunun için 8. haftaya kadar taşların yerine oturması lazım" dedi.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:02
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