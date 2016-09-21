Demir’de hedef 8. hafta

Altınordu karşısında 2-2'lik sonuçla kayıp yaşayan Adana Demirspor'da teknik direktör Erkan Sözeri tarih verdi. Sözeri, "İdmanlarda daha çok çalışacağız ve bu takımı hak ettiği zirveye taşıyacağız. Bunun için 8. haftaya kadar taşların yerine oturması lazım" dedi.