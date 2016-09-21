Demir’de hedef 8. hafta
Altınordu karşısında 2-2'lik sonuçla kayıp yaşayan Adana Demirspor'da teknik direktör Erkan Sözeri tarih verdi. Sözeri, "İdmanlarda daha çok çalışacağız ve bu takımı hak ettiği zirveye taşıyacağız. Bunun için 8. haftaya kadar taşların yerine oturması lazım" dedi.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:02
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Eto'o kadro dışı bırakıldı
Toplam 2
Yorum
kartal ocakta beşiktaşta
- Tolgay Arslan'ın kaşı açıldı
Toplam 1
Yorum
UĞUR NEDEN HEP BJK YE TEST YAPILIYOR . ? FB - KONYA - OSMANLI DA AVRUPA DA OYNAYACAK ONLARA TEST YOK MU?
- Trabzonspor kupada moral arıyor
Toplam 1
Yorum
trabzonlu İşallah yeniliriz ersun gider bir dahada trabzona gelmez
Demir’de hedef 8. hafta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.