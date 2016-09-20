 ‘Üç puandan fazlası’ – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    ‘Üç puandan fazlası’

    ‘Üç puandan fazlası’
    'in şampiyonluk adayı Sivas'ı deplasmanda 10 kişiyle 2-1 yenen Denizli'de moraller zirve yaptı. Teknik direktör Selahattin Dervent, "Geçmişte yaşadığımız tüm sıkıntıları geride bıraktık. Bu; galibiyetten daha büyük kazançtır" değerlendirmesini yaptı.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:10
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