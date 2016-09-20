 ‘Kötü bir kaza yaptık’ – Fotomaç – 20 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Eylül 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    ‘Kötü bir kaza yaptık’

    ‘Kötü bir kaza yaptık’
    Mersin'e 3-0 yenilen ve 4. hafta sonunda henüz golle tanışamayan 'da moraller alt üst oldu. Sportif direktör Coşkun Zeren, "İlk defa oynanan futboldan memnun kalmadık. Evet kötü bir kaza yaptık ama bunun telafisi mümkün" dedi.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Kötü bir kaza yaptık’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.