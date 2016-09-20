 Giresunspor'dan son 20 yılın en iyi başlangıcı – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    'dan son 20 yılın en iyi başlangıcı

    Giresunspor'dan son 20 yılın en iyi başlangıcı

    takımlarından , son 20 yılın en iyi çıkışını ligin 4. haftasında topladığı 8 puanla 2016-2017 sezonunda yakaladı.

    En son 1996-1997 sezonunda üçüncü ligde mücadele eden ve o dönem ilk dokuz haftada sadece bir kez berabere kalıp, sekiz maçı kazanan Çotanaklar o tarihten bu yana sezon başlangıçlarını istediği gibi yapamamıştı.

    2. Lige yükseldikten sonra 1997-1998'in ilk dört haftasında dört, 1998-1999'un ilk dört maçında ise iki puan alabilen , 1999-2000'nin ilk dört sınavında ise sadece bir puan alabilmişti. TFF üçüncü ligde 2000-2001'de dört maçta altı, 2001-2002'nin ilk 360 dakikasında ise hanesine yedi puan yazdıran Çotanaklar, 2002- 2003, 2003-2004, 2004-2005 (TFF 3. Lig), 2010-2011 (TFF ), 2012-2013 (TFF İkinci Lig) deki ilk dört maçında altı puan almıştı. Yeşil-beyazlılar, 2006-2007 (TFF 2. Lig), 2007-2008'de (TFF 1. Ligde) ise ilk dört müsabakada beş puan elde etti.

    Yeşil-beyazlı ekip TFF 1. Ligdeki 2008-2009, 2011-2012 ve 2014-2015 sezonları ile 2. Ligde şampiyon olduğu 2013-2014'de ise ilk 4 hafta sonunda yalnızca 3 puan alabildi. 2009-2010 (TFF ) sezonunda ise dört maç sonunda sadece 1 puan alabilen Giresunspor, 2015-2016 (TFF ) sezonunda da 7 puan elde edebildi. 2016-2017'ye deplasmanda Altınordu beraberliğiyle başlayan ve sonrasında iç sahada Balıkesirspor'u 1-0 yenen Çotanaklar, Şanlıurfaspor deplasmanından ise bir puanla dönmüştü. Yeşil-beyazlılar geride kalan hafta Manisaspor'u 3-1'lik skorla devirdi ve ilk dört haftanın sonunda sekiz puana sahip olarak PTT 1. Lig'deki en başarılı sezon başlangıcını yaptı.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:11
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