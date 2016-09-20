 Dizi dönen Vedat 6 ay yok – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Dizi dönen Vedat 6 ay yok

    Dizi dönen Vedat 6 ay yok
    Yeni 'da antrenmanda şut çalışması esnasında dizi dönen ve çapraz bağları kopan kaleci Vedat Kapurtu, İstanbul'da ameliyat oldu. 38 yaşındaki kalecinin en erken sezonun ikinci yarısında takımla çalışmalara başlayabileceği ifade edildi.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:13
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