 Bal-Kes destek arıyor – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Bal-Kes destek arıyor

    Bal-Kes destek arıyor
    Balıkesir'de paralarını alamayan futbolcular geçen hafta antrenman boykotu yapmıştı. Başkan Feyyaz Çiftçi, şehirde destek turuna çıkacaklarını belirtip, "'Balıkesirsporluyum' diyen herkesin elini taşın altına koymasını istiyoruz" çağrısında bulundu.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:05
    Etiketler:
    TFF
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