 Samsun’da hüsran var – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Samsun’da hüsran var

    Samsun’da hüsran var
    Geride kalan 4 haftada 2'şer yenilgi ve beraberlik alan 'da moraller alt-üst durumda. Bu maçlarda toplam 4 gol yiyen kırmızı-beyazlılar, rakip fileleri havalandırmayı başaramadı. Karadeniz ekibi, 4. hafta sonunda son sıraya demir attı.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:35
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