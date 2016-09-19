 Liderin keyfi yerinde – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Liderin keyfi yerinde

    Liderin keyfi yerinde
    Gaziantep Belediye galibiyetiyle 'deki liderliğini koruyan Yeni Malatya'da yüzler gülüyor. Takımın yıldız isimleri Caner ve Hakan, kritik bir maçtan galip ayrıldıklarını belirtip, "Taraftarımızın şüphesi olmasın daha da iyi olacağız" dedi.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:58
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