 Göz Göz’den iddialı sözler – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Göz Göz’den iddialı sözler

    Göz Göz’den iddialı sözler
    Taraftarları önünde önceki gün Şanlıurfa'yı 2-0'la geçen Göztepe'de söz hocanın... Oyuncularına övgüler yağdıran Okan Buruk, "Her geçen hafta daha iyi olacağız. Hedeflerimize ulaşmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" dedi.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:00
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