Göz Göz’den iddialı sözler
Taraftarları önünde önceki gün Şanlıurfa'yı 2-0'la geçen Göztepe'de söz hocanın... Oyuncularına övgüler yağdıran Okan Buruk, "Her geçen hafta daha iyi olacağız. Hedeflerimize ulaşmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" dedi.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:00
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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