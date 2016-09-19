Göz Göz’den iddialı sözler

Taraftarları önünde önceki gün Şanlıurfa'yı 2-0'la geçen Göztepe'de söz hocanın... Oyuncularına övgüler yağdıran Okan Buruk, "Her geçen hafta daha iyi olacağız. Hedeflerimize ulaşmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" dedi.