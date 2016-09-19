En iyi Giresun!

Sahasında önceki gün Manisaspor'u 3-1 mağlup Giresunspor, lig tarihindeki en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirdi. Oynadığı 4 karşılaşmanın ikisini kazanan, ikisinden de beraberlikle ayrılan Karadeniz temsilcisi, futboluyla da gelecek haftalar öncesi rakiplerine gözdağı verdi.