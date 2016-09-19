 En iyi Giresun! – Fotomaç – 19 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    En iyi Giresun!

    En iyi Giresun!
    Sahasında önceki gün Manisaspor'u 3-1 mağlup Giresunspor, lig tarihindeki en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirdi. Oynadığı 4 karşılaşmanın ikisini kazanan, ikisinden de beraberlikle ayrılan Karadeniz temsilcisi, futboluyla da gelecek haftalar öncesi rakiplerine gözdağı verdi.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    En iyi Giresun! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.