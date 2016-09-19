 Derbide kardeş payı – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Derbide kardeş payı

    Derbide kardeş payı

    Balıkesir ile Bandırma arasındaki mücadele golsüz sonuçlandı. Buldukları pozisyonları değerlendiremeyen iki taraf sahadan birer puanla ayrıldı.

    'de haftanın derbisinde kazanan yoktu. 17 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bandırma ile Balıkesir golsüz berabere kaldı. İlk tehlikeli pozisyon 4. dakikada yaşandı. Ev sahibi Bandırma'da Özgür'un şutu az farkla auta çıktı. İlk yarıda iki takım da etkisiz görüntü çizerken, ikinci 45'te pozisyon çok ama gol yoktu. sil va fırsatı harcadı 57'DE Costa ortaladı. Silva kale önünde kafayla topu auta yolladı. 68'de Yiğit Gökoğlan uygun durumda topu kaleciye nişanladı. 76'da Souza'nın vuruşunda top oyun alanını terk etti. 90 dakika golsüz sonuçlanırken, taraflar birer puana yetindi.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:01
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