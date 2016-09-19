Derbide kardeş payı
Balıkesir ile Bandırma arasındaki mücadele golsüz sonuçlandı. Buldukları pozisyonları değerlendiremeyen iki taraf sahadan birer puanla ayrıldı.
TFF 1. Lig'de haftanın derbisinde kazanan yoktu. 17 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bandırma ile Balıkesir golsüz berabere kaldı. İlk tehlikeli pozisyon 4. dakikada yaşandı. Ev sahibi Bandırma'da Özgür'un şutu az farkla auta çıktı. İlk yarıda iki takım da etkisiz görüntü çizerken, ikinci 45'te pozisyon çok ama gol yoktu. sil va fırsatı harcadı 57'DE Costa ortaladı. Silva kale önünde kafayla topu auta yolladı. 68'de Yiğit Gökoğlan uygun durumda topu kaleciye nişanladı. 76'da Souza'nın vuruşunda top oyun alanını terk etti. 90 dakika golsüz sonuçlanırken, taraflar birer puana yetindi.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:01
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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