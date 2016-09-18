 Yeni Malatyaspor liderliğini korudu – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    Yeni liderliğini korudu

    Yeni Malatyaspor liderliğini korudu

    TFF 1. Lig'de 4. hafta mücadeleleri, 2 karşılaşmayla tamamlandı.

    Günün maçlarında ile 0-0 berabere kalırken, , deplasmanda 'u 2-1 yendi.

    Yeni 'un lider durumda bulunduğu ligin 4. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:

    SONUÇLAR
    Eskişehirspor-Elazığspor: 3-1

    Giresunspor-Manisaspor: 3-1

    Ümraniyespor-Boluspor: 2-2

    Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Gaziantepspor: 2-0

    Mersin İdmanyurdu-Samsunspor: 3-0

    Adana Demirspor-Altınordu: 2-2

    Göztepe-Şanlıurfaspor: 2-0

    Bandırmaspor-Balıkesirspor: 0-0

    Sivasspor-Denizlispor: 1-2

    PUAN DURUMU

    Takımlar O G B M A Y AV P
    1. YENİ MALATYASPOR 4 3 1 0 7 2 5 10
    2. ESKİŞEHİRSPOR 4 2 2 0 9 6 3 8
    3. GİRESUNSPOR 4 2 2 0 7 4 3 8
    4. BOLUSPOR 4 2 1 1 8 5 3 7
    5. DENİZLİSPOR 4 2 1 1 7 5 2 7
    6. GÖZTEPE 4 2 1 1 7 5 2 7
    7. ADANA DEMİRSPOR 4 1 3 0 5 4 1 6
    8. MERSİN İDMANYURDU 4 2 0 2 6 9 -3 6
    9. MANİSASPOR 4 1 2 1 6 7 -1 5
    10. BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEP 4 1 2 1 4 5 -1 5
    11. ŞANLIURFASPOR 4 1 2 1 3 4 -1 5
    12. SİVASSPOR 4 1 1 2 8 6 2 4
    13. BALIKESİRSPOR 4 1 1 2 3 4 -1 4
    14. ALTINORDU 4 0 3 1 7 8 -1 3
    15. ELAZIĞSPOR 4 1 0 3 2 6 -4 3
    16. ÜMRANİYESPOR 4 0 2 2 3 5 -2 2
    17. BANDIRMASPOR 4 0 2 2 3 6 -3 2
    18. SAMSUNSPOR 4 0 2 2 0 4 -4 2

    5. HAFTA
    TFF 1. Lig'in 5. haftasında ise Ümraniyespor-Eskişehirspor, Boluspor-Samsunspor, Denizlispor-Mersin İdmanyurdu, Elazığspor-Giresunspor, Şanlıurfaspor-Bandırmaspor, Balıkesirspor-Adana Demirspor, Manisaspor-Göztepe, Altınordu-Yeni Malatyaspor ve Büyükşehir Gaziantepspor-Sivasspor karşılaşmaları yapılacak.

    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 20:42
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