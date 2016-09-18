Yeni Malatyaspor liderliğini korudu
TFF 1. Lig'de 4. hafta mücadeleleri, 2 karşılaşmayla tamamlandı.
Günün maçlarında Bandırmaspor ile Balıkesirspor 0-0 berabere kalırken, Denizlispor, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 yendi.
Yeni Malatyaspor'un lider durumda bulunduğu ligin 4. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:
SONUÇLAR
Eskişehirspor-Elazığspor: 3-1
Giresunspor-Manisaspor: 3-1
Ümraniyespor-Boluspor: 2-2
Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Gaziantepspor: 2-0
Mersin İdmanyurdu-Samsunspor: 3-0
Adana Demirspor-Altınordu: 2-2
Göztepe-Şanlıurfaspor: 2-0
Bandırmaspor-Balıkesirspor: 0-0
Sivasspor-Denizlispor: 1-2
PUAN DURUMU
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5. HAFTA
TFF 1. Lig'in 5. haftasında ise Ümraniyespor-Eskişehirspor, Boluspor-Samsunspor, Denizlispor-Mersin İdmanyurdu, Elazığspor-Giresunspor, Şanlıurfaspor-Bandırmaspor, Balıkesirspor-Adana Demirspor, Manisaspor-Göztepe, Altınordu-Yeni Malatyaspor ve Büyükşehir Gaziantepspor-Sivasspor karşılaşmaları yapılacak.
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 20:42
- Selçuk ilk kez kaçırdı
Toplam 9
Yorum
outlaw Anca penaltıları atıyordu..Şimdi onlar da kaçmaya başladıysa,artık gitme vakti Selçuk!
- Eren'in hakkı Eren'e
Toplam 18
Yorum
GSli1905 Akrabandami Gercek Huyunu biliyorsun Kardes ?
- Ayağa kalkacağız
Toplam 20
Yorum
bordomavi kanatlar olmadan gol atmak çok zor sadece sağ açık değil sol açıkta yok takımda, Castillo forvete geçmeli Muhammet le çift forvet oynamalı kanat forvette olabilir, rakipler bizi çözmüş baskı uygulayıp orta sahadan top kapıp gol atıyorlar orta saha taktik değiştirmeli topu alan kanatlara veya ceza yayına top atmalı birde defans çok önde oynamamalı hepsi ağır adam onura da yapacak bir şey kalmıyor frikik atışında morali bozuktu ona yüklenmemek gerek.
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