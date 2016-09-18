Yeni Malatya zirveyi sevdi
Sarı-siyahlılar dün konuk ettiği Gaziantep Belediye’yi son 20’de yıktı, liderlik koltuğundaki yerini korudu
Ne Adanademir Ne Altınordu
Adana Demirspor, Altınordu ile evinde 2-2 berabere kaldı.Gol düellosunda gülen çıkmazken ev sahibinin sayılarını Göksu ve Pote kaydetti. Konuk takımın golleri ise Umut Sözen ve Sertaç Çam'dan geldi. İki takım da sahadan 1'er puanla ayrılırken, Adana Demirspor galibiyeti kaçırdı.
Boluspor'a son dakika şoku
Günün gollü maçlarından biri İstanbul'da oynandı. Boluspor iki kez öne geçtiği karşılaşmada Ümraniye'nin gollerine engel olamadı ve mücadele berabere sonuçlandı. 2-2 Konuk ekip 53'te Santos'un golüne 59'da İbrahim karşılık verdi. 61'de bu kez Poepon takımını öne geçirirken, İbrahim 90'da penaltıdan skoru eşitledi.
Giresunspor evinde coştu
Ligin 4. haftasında Manisaspor'u konuk eden Giresunspor, rakibine şans tanımadı. Karadeniz ekibi, Özgür Can'ın 19. dakikadaki golüyle öne geçti. Tomic 21'de skoru 2-0 yaparken, 51'de Bahattin Manisaspor'un tek golüne imza attı. Karşılaşmada son sözü ise Guido söyledi ve Giresunspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Denizli'den gözdağı
Oynadağı 3 maçta 4 puan toplayan Denizlispor'dan Sivasspor maçı öncesi iddialı sözler... Ege ekibinin teknik direktörü Selahattin Dervent, Sivas deplasmanından galibiyetle dönmek istediklerini belirtip, "Her geçen gün taşlar yerine oturuyor. Tek düşüncemiz 3 puan. İşimizin kolay olmadığını biliyoruz ama oyuncularımız en iyisini yapacaktır" diye konuştu.
Sivasspor pusuda
Sivasspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, bugün konuk edecekleri Denizli'ye gözdağı verdi. İyi oynadıkları maçlarda puan kayıpları yaşadıklarını belirten Özköylü, "Kolay maç olmayacak ama kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Biz doğru olanları yapacağız, iyi oynayıp güzel bir galibiyet alacağız" dedi. Kırmızı- beyazlılarda zorlu maç öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:11
- Tiago Pinto ilk 11’e girdi
Toplam 2
Yorum
mehmet Fenerliyim. Artık Osmanlıspor benim ikinci takımım. Her maçını seyrediyorum ve de destekliyorum. Fenerbahçeyi bırakmadım ama Osmanlısporu seviyorum ya... Oynadığı futbol oyuncuların uyumu ve kalitesi içten ve gönülden oynamaları tüm emeklerini sahaya vermeleri sempatimi ve beğenimi kazanmıştır.. Tebrikler.. Başarılarının devamını dilerim. İyi bir başkan, iyi bir yönetim, iyi bir Hoca, İyi oyuncular İyi Futbol.. Maaşallah !!! Ottoman is Coming.. Mamma li Turchi !!!
- Eren Derdiyok'tan sezonun golü geldi!
Toplam 7
Yorum
Melih bence penaltıyı erene bırakmaları lazım dı.4.hafta da hat-trick yapacaktı.iyi olurdu
- Arena'da Riekerink'e sürpriz
Toplam 3
Yorum
Murat RİEKERİNK BEY DİYECEKSİNİZ .
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