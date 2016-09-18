 Yeni Malatya zirveyi sevdi – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    Yeni Malatya zirveyi sevdi

    Yeni Malatya zirveyi sevdi

    Sarı-siyahlılar dün konuk ettiği Gaziantep Belediye’yi son 20’de yıktı, liderlik koltuğundaki yerini korudu

    TFF 1. Lig'de Yeni Malatya rüzgarı esmeye devam ediyor. Sahasında dün Gaziantep Büyükşehir Belediye'yi konuk eden sarı-siyahlılar, rakibini 2 golle yıktı, zirvedeki yerini korudu. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlanırken, ikinci 45'te ev sahibi üstünlüğü ele aldı. Gaziantep ekibi karşısında birçok gol pozisyonuna giren İrfan Buz'un öğrencileri, 70'te Dialiba ile öne geçti. Yeni Malatya, 89'da Amutu'yla skoru belirledi: 2-0. Oynadığı 4 karşılaşmanın 3'ünü kazanan, birinden beraberlikle ayrılan Doğu ekibi, puanını 10'a yükseltti ve Eskişehir'e bir günlüğüne devrettiği liderliği geri aldı.

    Ne Adanademir Ne Altınordu
    , Altınordu ile evinde 2-2 berabere kaldı.Gol düellosunda gülen çıkmazken ev sahibinin sayılarını Göksu ve Pote kaydetti. Konuk takımın golleri ise Umut Sözen ve Sertaç Çam'dan geldi. İki takım da sahadan 1'er puanla ayrılırken, Adana Demirspor galibiyeti kaçırdı.

    'a son dakika şoku
    Günün gollü maçlarından biri İstanbul'da oynandı. Boluspor iki kez öne geçtiği karşılaşmada Ümraniye'nin gollerine engel olamadı ve mücadele berabere sonuçlandı. 2-2 Konuk ekip 53'te Santos'un golüne 59'da İbrahim karşılık verdi. 61'de bu kez Poepon takımını öne geçirirken, İbrahim 90'da penaltıdan skoru eşitledi.

    evinde coştu
    Ligin 4. haftasında 'u konuk eden Giresunspor, rakibine şans tanımadı. Karadeniz ekibi, Özgür Can'ın 19. dakikadaki golüyle öne geçti. Tomic 21'de skoru 2-0 yaparken, 51'de Bahattin Manisaspor'un tek golüne imza attı. Karşılaşmada son sözü ise Guido söyledi ve Giresunspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.

    Denizli'den gözdağı
    Oynadağı 3 maçta 4 puan toplayan Denizlispor'dan maçı öncesi iddialı sözler... Ege ekibinin teknik direktörü Selahattin Dervent, Sivas deplasmanından galibiyetle dönmek istediklerini belirtip, "Her geçen gün taşlar yerine oturuyor. Tek düşüncemiz 3 puan. İşimizin kolay olmadığını biliyoruz ama oyuncularımız en iyisini yapacaktır" diye konuştu.

    Sivasspor pusuda
    Sivasspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, bugün konuk edecekleri Denizli'ye gözdağı verdi. İyi oynadıkları maçlarda puan kayıpları yaşadıklarını belirten Özköylü, "Kolay maç olmayacak ama kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Biz doğru olanları yapacağız, iyi oynayıp güzel bir galibiyet alacağız" dedi. Kırmızı- beyazlılarda zorlu maç öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:11
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