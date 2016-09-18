 Mersin’den farklı tarife – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    Mersin’den farklı tarife

    Mersin’den farklı tarife

    Mersin İdmanyurdu, ’u evinde farklı yendi. Ev sahibinin golleri, Tita, Güven Varol ve Pedriel’den geldi

    Ligin 4. haftasında Mersin İdmanyurdu, sahasında konuk ettiği 'u 3-0 mağlup etti. 13. dakikada ani gelişen Mersin İdmanyurdu atağında topla birlikte ceza alanına sokulan Tita, yakın mesafeden sert vurdu ve top ağlarla buluştu. 1-0. 21. dakikada Tolga'nın sağdan ceza alanına ortasında Güven'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0. 49. dakikada Tita'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Nurullah'ın ceza alanına ortasında Pedriel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0. Maçtan Mersin galibiyetle ayrıldı.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:11
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