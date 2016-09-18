Göztepe’den müthiş zafer
Sarı-kırmızılılar, evinde konuk ettiği Ceylanları, 11’de Jahovic ve 88’de Umut Nayir’in penaltı golüyle devirdi, çok önemli bir 3 puan elde etti
UMUT GOLÜNÜ ATTI
50. dakikada Abdulaziz'in kullandığı serbest vuruşta Göztepe savunması topu uzaklaştırdı. 87. dakikada Tayfur ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 88. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Mehmet Umut Nayir, düzgün bir vuruşla rakip fileleri havalandırdı ve karşılaşmanın skorunu ilan etti: 2-0.
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:12
- Tiago Pinto ilk 11’e girdi
Toplam 2
Yorum
mehmet Fenerliyim. Artık Osmanlıspor benim ikinci takımım. Her maçını seyrediyorum ve de destekliyorum. Fenerbahçeyi bırakmadım ama Osmanlısporu seviyorum ya... Oynadığı futbol oyuncuların uyumu ve kalitesi içten ve gönülden oynamaları tüm emeklerini sahaya vermeleri sempatimi ve beğenimi kazanmıştır.. Tebrikler.. Başarılarının devamını dilerim. İyi bir başkan, iyi bir yönetim, iyi bir Hoca, İyi oyuncular İyi Futbol.. Maaşallah !!! Ottoman is Coming.. Mamma li Turchi !!!
- Eren Derdiyok'tan sezonun golü geldi!
Toplam 7
Yorum
Melih bence penaltıyı erene bırakmaları lazım dı.4.hafta da hat-trick yapacaktı.iyi olurdu
- Arena'da Riekerink'e sürpriz
Toplam 3
Yorum
Murat RİEKERİNK BEY DİYECEKSİNİZ .
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