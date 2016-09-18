 Göztepe’den müthiş zafer – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    ’den müthiş zafer

    Göztepe’den müthiş zafer

    Sarı-kırmızılılar, evinde konuk ettiği Ceylanları, 11’de Jahovic ve 88’de Umut Nayir’in penaltı golüyle devirdi, çok önemli bir 3 puan elde etti

    'in 4. haftasında 'la evinde karşılaşan , rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti. 11. dakikada Tanju'nun sağ kanattan yaptığı ortada Adis Jahovic kafayı vurdu ve top ağlara gitti. 1-0. 28. dakikada Gökhan Karadeniz'in uzaklardan yaptığı sert vuruşta kaleci Tomic topu çelerek mutlak bir golü önledi.

    UMUT GOLÜNÜ ATTI
    50. dakikada Abdulaziz'in kullandığı serbest vuruşta Göztepe savunması topu uzaklaştırdı. 87. dakikada Tayfur ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 88. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Mehmet Umut Nayir, düzgün bir vuruşla rakip fileleri havalandırdı ve karşılaşmanın skorunu ilan etti: 2-0.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:12
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