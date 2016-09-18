Adana Demirspor, yenilmezlik serisini sürdürdü

Mavi-lacivertliler, ligin ilk haftasında, oyuncularının lisans ücretini yatırmadığı gerekçesiyle, genç takımla çıktığı maçta Samsunspor deplasmanından 1-1'lik sonuçla döndü.

Sonraki hafta sahasında Denizlispor'u 2-1 mağlup eden Akdeniz ekibi, ligin 3. haftasında ise Büyükşehir Gaziantepspor ile 1-1 berabere kaldı. Dün, taraftarı önünde Altınordu maçına çıkan Adana Demirspor, iki kez öne geçtiği müsabakadan 2-2 berabere ayrıldı.

Karşılaşmada, geçen sezonun gol kralı Mickael Pote, bu sezonki ilk golünü attı.

Mavi-lacivertli ekip, aldığı sonuçlarla taraftarını mutlu edemese de ligde henüz mağlubiyet yüzü görmedi ve 6 puan topladı.

Adana Demirspor, gelecek hafta Balıkesirspor ile deplasmanda karşılaşacak.