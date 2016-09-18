 Adana Demirspor, yenilmezlik serisini sürdürdü – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    , yenilmezlik serisini sürdürdü

    Adana Demirspor, yenilmezlik serisini sürdürdü

    ekibi , ilk 4 haftada mağlup olmadı.

    Mavi-lacivertliler, ligin ilk haftasında, oyuncularının lisans ücretini yatırmadığı gerekçesiyle, genç takımla çıktığı maçta deplasmanından 1-1'lik sonuçla döndü.

    Sonraki hafta sahasında Denizlispor'u 2-1 mağlup eden Akdeniz ekibi, ligin 3. haftasında ise Büyükşehir Gaziantepspor ile 1-1 berabere kaldı. Dün, taraftarı önünde Altınordu maçına çıkan , iki kez öne geçtiği müsabakadan 2-2 berabere ayrıldı.

    Karşılaşmada, geçen sezonun gol kralı Mickael Pote, bu sezonki ilk golünü attı.

    Mavi-lacivertli ekip, aldığı sonuçlarla taraftarını mutlu edemese de ligde henüz mağlubiyet yüzü görmedi ve 6 puan topladı.

    Adana Demirspor, gelecek hafta Balıkesirspor ile deplasmanda karşılaşacak.

    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 10:56
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