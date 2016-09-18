Adana Demirspor, yenilmezlik serisini sürdürdü
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, ilk 4 haftada mağlup olmadı.
Sonraki hafta sahasında Denizlispor'u 2-1 mağlup eden Akdeniz ekibi, ligin 3. haftasında ise Büyükşehir Gaziantepspor ile 1-1 berabere kaldı. Dün, taraftarı önünde Altınordu maçına çıkan Adana Demirspor, iki kez öne geçtiği müsabakadan 2-2 berabere ayrıldı.
Karşılaşmada, geçen sezonun gol kralı Mickael Pote, bu sezonki ilk golünü attı.
Mavi-lacivertli ekip, aldığı sonuçlarla taraftarını mutlu edemese de ligde henüz mağlubiyet yüzü görmedi ve 6 puan topladı.
Adana Demirspor, gelecek hafta Balıkesirspor ile deplasmanda karşılaşacak.
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 10:56
- "Öndekiler atamıyor suçlu biz oluyoruz"
Toplam 2
Yorum
dede vah canım sen üzülme takım olarak süpersiniz bence ama kimin için dersen tabiki rakipleriniz için
- "Öndekiler atamıyor suçlu biz oluyoruz"
Toplam 2
Yorum
yorum farki senin yaptığın işi bu ligde yapan çok oyuncu var. büyük takımda oynuyorsan daha fazlasını yapacaksın ve az konuşacaksın ozan efendi
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 1
Yorum
yorum farki seni sevmeyen ölsün :) başarılı adamları-oyuncuları yollayan bu yönetimle fb daha çok rezil olur
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