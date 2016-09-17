 Yeni Malatya zirve aşkına – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Yeni Malatya zirve aşkına

    Yeni Malatya zirve aşkına
    lideri Yeni 'dan bugün konuk edeceği Gaziantep Belediye'ye gözdağı... Teknik direktör İrfan Buz, taraftarları önünde puan kaybına tahammülleri olmadıklarını belirtip, "Çalışmalarımızı en iyi şekilde tamamladık ve maç saatini beklemeye başladık. Oyuncularımın sahadan galibiyetle ayrılacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:32
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