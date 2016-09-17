Yeni Malatya zirve aşkına
TFF 1. Lig lideri Yeni Malatyaspor'dan bugün konuk edeceği Gaziantep Belediye'ye gözdağı... Teknik direktör İrfan Buz, taraftarları önünde puan kaybına tahammülleri olmadıklarını belirtip, "Çalışmalarımızı en iyi şekilde tamamladık ve maç saatini beklemeye başladık. Oyuncularımın sahadan galibiyetle ayrılacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:32
Etiketler:
1. Lig, 1. Lig, 1. Lig, Malatyaspor, TFF
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
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