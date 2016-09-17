 Yaren geri sayımda – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Yaren geri sayımda

    Yaren geri sayımda
    Ligde bugün Ümraniye'ye konuk olacak Boluspor hazırlıklarını tamamladı. Tesislerinde yaptığı idmanın ardından İstanbul'a gelen Yarenler, kampa girerken, takımda eksik futbolcu bulunmuyor.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:38
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