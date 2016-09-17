 Göztepe’de iki eksik – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    ’de iki eksik

    Göztepe’de iki eksik
    Geçtiğimiz haftayı Balıkesir yenilgisiyle kapatan telafi peşinde... Sahasında bugün Şanlıurfa'yı konuk edecek olan sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını tamamladı. Sakatlıkları bulunan Emre Can ile Salim'in dışında eksik bulunmazken, maçın biletlerinin 15 ve 25 TL'den satışına devam ediliyor.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:35
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