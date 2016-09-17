 Denizli’de ceza kapıda – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Denizli’de ceza kapıda

    Denizli’de ceza kapıda
    'da uzun süredir mali sorunlarla boğuşan başkan Süleyman Urkay acı gerçeği açıkladı. Federasyonu ve 'nın 9 puanlarını silebileceğini söyleyen Urkay, "22 Eylül'e kadar 241 bin euro'yu ödemezsek bu gerçekleşir" diye, kulübe 6 puan silme cezası gelebilir" diye konuştu.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:32
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