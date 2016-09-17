 A.Demir hazır kıta! – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    A.Demir hazır kıta!

    A.Demir hazır kıta!
    Sahasında Altınordu'yu konuk edecek olan geri sayıma geçti. Teknik direktör Erkan Sözeri, "İlk defa taraftarımızın önünde maça çıkacağız ve tek düşüncemiz 3 puan" dedi.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:36
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