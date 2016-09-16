Sivas’ta mutlu son
Süper Lig’e tekrar çıkma mücadelesi veren Yiğidolarda flaş gelişme... Teknik direktör Osman Özköylü, takımın yıldız isimlerinden Beykan Şimşek’i affetti.
TFF 1. Lig'in ilk haftasında Boluspor'a karşı alınan 4-1'lik yenilginin ardından Sivasspor'da Beykan Şimşek kadro dışı bırakılmıştı. Teknik direktör Osman Özköylü, disiplinsiz tavırları nedeniyle aldığı bu karardan 3 hafta sonra yıldız futbolcuya af çıkardı. Özköylü, 21 yaşındaki forvet için yönetim kurulu ile yaptığı değerlendirmenin ardından bu kararı aldı. Takımla birlikte çalışmalara başlayan Beykan'ın pazar günü Denizlispor ile oynanacak karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.
TEK EKSİK VAR
Bu arada Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlılarda cezalı Ahmet Cebe dışında eksik bulunmuyor.
DENİZLİ'YE KARŞI OYNAYACAK
Takımla idmana çıkan Beykan'ın, Denizli ile oynanacak karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.
TEK EKSİK VAR
Bu arada Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlılarda cezalı Ahmet Cebe dışında eksik bulunmuyor.
DENİZLİ'YE KARŞI OYNAYACAK
Takımla idmana çıkan Beykan'ın, Denizli ile oynanacak karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:38
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 24
Yorum
krtl farketmez isterse 2 saat sonra oynasın Gs'yi ne federasyon ne de hakemler kurtaracak !!
- Advocaat haklı beyler!
Toplam 18
Yorum
mithat o kadar oyuncu sistem falan değiştireceğine rvp ye 7 numarayı ver koy orta sahanın ortasına emre belözoğlundan takımı daha iyi oynatır, emre gittiğinden beri takım ne yaptığını bilmiyor
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 2
Yorum
Babakartal İstanbulda oturmayıp, maça gidemeyecek konumda olanlar lütfen bu habere yorum yapmasın. Pahalı olup olmadığını çoluk çocuğunu yanına alıp bir derbi maçı izlemek isteyenler bilir.
Sivas’ta mutlu son haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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