 Sivas’ta mutlu son – Fotomaç – 16 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Sivas’ta mutlu son

    Sivas’ta mutlu son

    Süper Lig’e tekrar çıkma mücadelesi veren Yiğidolarda flaş gelişme... Teknik direktör Osman Özköylü, takımın yıldız isimlerinden Beykan Şimşek’i affetti.

    'in ilk haftasında 'a karşı alınan 4-1'lik yenilginin ardından Sivasspor'da Beykan Şimşek kadro dışı bırakılmıştı. Teknik direktör Osman Özköylü, disiplinsiz tavırları nedeniyle aldığı bu karardan 3 hafta sonra yıldız futbolcuya af çıkardı. Özköylü, 21 yaşındaki forvet için yönetim kurulu ile yaptığı değerlendirmenin ardından bu kararı aldı. Takımla birlikte çalışmalara başlayan Beykan'ın pazar günü Denizlispor ile oynanacak karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.

    TEK EKSİK VAR
    Bu arada Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlılarda cezalı Ahmet Cebe dışında eksik bulunmuyor.

    DENİZLİ'YE KARŞI OYNAYACAK
    Takımla idmana çıkan Beykan'ın, Denizli ile oynanacak karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sivas’ta mutlu son haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.