Lider Malatya’dan gözdağı
Lider Yeni Malatya'dan Gaziantep Belediye'ye gözdağı. Sportif direktör Ali Ravcı, zirvedeki yerlerini korumak istediklerini belirtip, "Maçı kazanıp, iddiamızı sürdereceğiz" diye konuştu.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:35
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 24
Yorum
krtl farketmez isterse 2 saat sonra oynasın Gs'yi ne federasyon ne de hakemler kurtaracak !!
- Advocaat haklı beyler!
Toplam 18
Yorum
mithat o kadar oyuncu sistem falan değiştireceğine rvp ye 7 numarayı ver koy orta sahanın ortasına emre belözoğlundan takımı daha iyi oynatır, emre gittiğinden beri takım ne yaptığını bilmiyor
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 2
Yorum
Babakartal İstanbulda oturmayıp, maça gidemeyecek konumda olanlar lütfen bu habere yorum yapmasın. Pahalı olup olmadığını çoluk çocuğunu yanına alıp bir derbi maçı izlemek isteyenler bilir.
Lider Malatya’dan gözdağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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