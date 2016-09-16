 Lider Malatya’dan gözdağı – Fotomaç – 16 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Lider Malatya’dan gözdağı

    Lider Malatya’dan gözdağı
    Lider Yeni Malatya'dan Gaziantep Belediye'ye gözdağı. Sportif direktör Ali Ravcı, zirvedeki yerlerini korumak istediklerini belirtip, "Maçı kazanıp, iddiamızı sürdereceğiz" diye konuştu.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:35
    Etiketler:
    TFF
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lider Malatya’dan gözdağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.