Göztepe ruhu döndü!
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:34
- Kartal rotayı lige çevirdi
Toplam 3
Yorum
EAGLE Hakkaten iyi atmışsın Ali kardeşim. Aboubakar da senin gibi atar mı? bekleyip göreceğiz.:))
- "Biz geliyoruz"
Toplam 42
Yorum
kader bazi seyler kaderdir onemli olan elinizden geleni samimi bir sekilde ortaya koymaktir gurupda alinan sonuclara bakarsak kaybedilmis birsey yok man u nun feyanorda yenilmesini kim kabul edebilir fenerbahce zoryayi en az 3-0 yenmeliydi ancak olmayinca olmuyor her olumsuzlugu dunyanin sonu gibi bakilmamali her serde bir hayir vardi sonuc olarak bu gurupdan cikacaksak sorun degil bu mac berabere olsun zor olsun
- Bu nasıl adalet!
Toplam 25
Yorum
murat TFF'nin siz ne zaman dürüst ve adaletli olduğunu gördünüz.
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