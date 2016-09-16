 Göztepe ruhu döndü! – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    ruhu döndü!

    Göztepe ruhu döndü!
    Ligin 4. haftasında Ş.Urfa'yı konuk edecek olan 'de söz hocanın. Rakiplerine şans tanımayan sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, "Ruhumuzu ortaya koyacağız. Daha fazla konsantre olup maçını kazanmak istiyoruz" dedi.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:34
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