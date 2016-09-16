 Denizli pusuda – Fotomaç – 16 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Denizli pusuda

    Denizli pusuda
    Sivas'a konuk olacak 'da keyifler yerinde. Çalışmalarını eksiksiz sürdüren yeşil-siyahlılarda futbolcuların hırsı ve performansı teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Teknik direktör Selahattin Dervent, "Kazanmamıza engel bir durum yok" diyor.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Denizli pusuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.