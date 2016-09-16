 Bolu’nun zirve aşkı – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Bolu’nun zirve aşkı

    Bolu’nun zirve aşkı
    Teknik Direktörü Fuat Çapa iddialı konuştu. Tecrübeli hoca, sezonu ilk iki içinde tamamlayacaklarını belirtip, "İyi bir kadromuz var ve her geçen hafta daha iyi olacağız. Mersin'e karşı aldığımız yenilgi bize ders oldu" açıklamasını yaptı.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:31
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