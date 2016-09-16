Bolu’nun zirve aşkı
Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa iddialı konuştu. Tecrübeli hoca, sezonu ilk iki içinde tamamlayacaklarını belirtip, "İyi bir kadromuz var ve her geçen hafta daha iyi olacağız. Mersin'e karşı aldığımız yenilgi bize ders oldu" açıklamasını yaptı.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:31
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Biz geliyoruz"
Toplam 39
Yorum
Allah Belanı Versin Hasan Ali Ya allah rızası için hoca şu hasan aliyi oynatma.Bal ligi topçusu bu hasan ya.Ne orta açar ne defans yapar.Bu adam nasıl futbolcu oldu
- VİKİNG
Toplam 31
Yorum
fenerbahçe kaleyi bi şut buldu oda gol kaleci değişmedikçe bu sıkıntıları çok yaşıycaz her maç kesin 1 gol yeriz
- Bu nasıl adalet!
Toplam 23
Yorum
Zeki GS CL sizmi aglamiyordunuzt? aglamadiginiz bir gün verebilirmisin bana?Türkiye liglerinde en cok agliyan GS ve sonra BJK
Bolu’nun zirve aşkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.