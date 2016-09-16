Balkes’ten mesaj var

Balıkesirli futbolcular alacakları ödenmediği için önceki gün idmana çıkmazken, teknik direktör Reha Erginer dün düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "Futbolcular dikkat çekmek istedi. Bu kulübe sahip çıkılmalı. Sahada işimizi yine yapmaya devam edeceğiz."