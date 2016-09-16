 Balkes’ten mesaj var – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Balkes’ten mesaj var

    Balkes’ten mesaj var
    Balıkesirli futbolcular alacakları ödenmediği için önceki gün idmana çıkmazken, teknik direktör Reha Erginer dün düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "Futbolcular dikkat çekmek istedi. Bu kulübe sahip çıkılmalı. Sahada işimizi yine yapmaya devam edeceğiz."
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:30
    Etiketler:
    TFF
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