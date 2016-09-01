 Tarık Çamdal imzayı attı – Fotomaç – 01 Eylül 2016
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Tarık Çamdal imzayı attı

    Tarık Çamdal imzayı attı

    'dan Galatasaray'a transfer olan Tarık Çamdal, Kırmızı Şimşeklerle yeniden sözleşme imzaladı.

    Transferin hareketli takımlarından TFF ekibi , Tarık Çamdal'ı bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. İmza törenine; Başkanı Halil Ünal, Mali Asbaşkan Ekrem Birsen ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Eskişehirspor'da kiralık olarak yeniden forma giyecek olan Tarık Çamdal'ın, ücretinin büyük bir kısmını ise Galatasaray'dan alacak.
    1. 01 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:37
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