Tarık Çamdal imzayı attı
Eskişehirspor'dan Galatasaray'a transfer olan Tarık Çamdal, Kırmızı Şimşeklerle yeniden sözleşme imzaladı.
Transferin hareketli takımlarından TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor, Tarık Çamdal'ı bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. İmza törenine; Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, Mali Asbaşkan Ekrem Birsen ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Eskişehirspor'da kiralık olarak yeniden forma giyecek olan Tarık Çamdal'ın, ücretinin büyük bir kısmını ise Galatasaray'dan alacak.
- 01 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 15:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Hiçbir Başkanla yemek yemedim''
Toplam 12
Yorum
........ SENİN GEÇMİŞİN GELECEĞİN DEMİR ÖREN LE BİRLİKTE BJK DİR. BU MAÇLARDA NET GÖRÜNÜYOR.
- Takımla çalışmalara başladı
Toplam 1
Yorum
Kar Her sene bir defa yapması takıma uğur getiriyor. Sakınca yok.
- Burak geri mi dönecek?
Toplam 27
Yorum
karapınarlı gitmen hata idi gel burakım gel
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