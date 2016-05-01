 Futbolcudan taraftara tekme – Fotomaç – 01 Mayıs 2016 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Futbolcudan taraftara tekme

    Futbolcudan taraftara tekme

    2-2 sona eren Kardemir - Vartaş maçı sonrasında olay çıktı.

    Maçın bitiş düdüğünün ardından ev sahibi ekip taraftarları sahaya girdi. Taraftarlar ile konuk ekip oyuncuları arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbede sırasında Vartaş Elazığsporlu futbolcu , tekme atarak bir taraftarı sakatladı. Sakatlanan taraftar sedyeyle ambulansa konulduktan sonra hastaneye kaldırıldı.



    AKILLARA CANTONA'YI GETİRDİ
    Manchester United'ın Fransız futbolcusu Eric Cantona'nın İngiliz taraftara attığı tekme futbol tarihinin ikon hareketleri arasına girmişti. 25 ocak 1995 tarihinde Crystal Palace-Manchester United maçında gördüğü kırmızı kart sonrası soyunma odası tüneline gittiği sırada Matthew Simmons isimli bir Crystal Palace taraftarının küfürüne sinirlenen Cantona, 'kung-fu' tarzı uçan tekmesiyle tribüne dalmıştı.

    1. 01 Mayıs 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 11:08
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