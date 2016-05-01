Futbolcudan taraftara tekme
2-2 sona eren Kardemir Karabükspor - Vartaş Elazığspor maçı sonrasında olay çıktı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından ev sahibi ekip taraftarları sahaya girdi. Taraftarlar ile konuk ekip oyuncuları arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbede sırasında Vartaş Elazığsporlu futbolcu Tom, tekme atarak bir taraftarı sakatladı. Sakatlanan taraftar sedyeyle ambulansa konulduktan sonra hastaneye kaldırıldı.
AKILLARA CANTONA'YI GETİRDİ
Manchester United'ın Fransız futbolcusu Eric Cantona'nın İngiliz taraftara attığı tekme futbol tarihinin ikon hareketleri arasına girmişti. 25 ocak 1995 tarihinde Crystal Palace-Manchester United maçında gördüğü kırmızı kart sonrası soyunma odası tüneline gittiği sırada Matthew Simmons isimli bir Crystal Palace taraftarının küfürüne sinirlenen Cantona, 'kung-fu' tarzı uçan tekmesiyle tribüne dalmıştı.
- 01 Mayıs 2016, Pazar
- Güncelleme: 11:08
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Ne yaptın Tudor!
Toplam 14
Yorum
GÖRENGÖREN Demekki hocadan iyi anlayan YÖNETİCİLER varmış . O zaman hocaları fazla büyütmemek lazımmış. GERÇEK BU
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Böyle gitmez!
Toplam 11
Yorum
net orta sahada kopukluk var defans bazen uyuyor bir bakıyorsun rakip çok rahat ceza sahasına girebiliyor orta saha eskisi gibi değil
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Önümüzü kesemezler!
Toplam 27
Yorum
sami pozisyonun başlangıcı ofsayt neden söylenmiyor sadece 2 programda söylendi denayer da net kırmızı kart 2 penaltı verilebilirdi biri net pen
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