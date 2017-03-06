Türkiye Bilardo Şampiyonası'nda Pool 1. Etabı sona erdi
Türkiye Bilardo Şampiyonası Pool (cepli bilardo) 1. Etabı sona erdi.
ERKEKLER
1. Sami Erkan Köylü
2. Melih Dağaş
3. Saki Kanatlar
3. Erol Kayas
KADINLAR
1. TC Eylül Kibaroğlu
2. İrem Öç
3. Alara Lara Özüer
3. Aygen Berk
U23
1.Samet Değirmenci
2.Kaan Çenesiz
3.Yusuf Vardar
3.Mustafa Sami Aydın alp
U19
1.Arda Baykara
2.İbrahim Vatansever
3.Baran Kemal Aktaş
Yıldız Kızlar
1.Beyza Yavuz
2. Nursel Okutan
3.Zeynep Beyza Ay
3.Sümeyye Çankaya
Yıldız erkekler
1. Serhat Kunduzcu
2. MuTlu Uymak
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:48
- Hele şükür
Toplam 23
Yorum
KRAL eline çarpmayla elle kontrol arasında ne fark var ikisininde sonucu aynı kıvırmayın atıncın pozisyonuyla bu pozisyonu aynı değil
- Hele şükür
Toplam 23
Yorum
TARAFTAR Eski hakem yorumcuları Fenerbahçe ye kurulan kumpas ispat edildiği halde özür dilemediler , ve hala çok ağır hakaret vari konuşuyorlar.
- "Gördünüz efendi Beşiktaş'ı"
Toplam 55
Yorum
yav he he güldürmeyin vahap beyaz lı ahmet çakarlı yıılarınızı unutmadık
Türkiye Bilardo Şampiyonası'nda Pool 1. Etabı sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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