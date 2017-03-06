 Türkiye Bilardo Şampiyonası'nda Pool 1. Etabı sona erdi – Fotomaç – 06 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Mart 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Türkiye Bilardo Şampiyonası'nda Pool 1. Etabı sona erdi

    Türkiye Bilardo Şampiyonası'nda Pool 1. Etabı sona erdi

    Türkiye Bilardo Şampiyonası Pool (cepli bilardo) 1. Etabı sona erdi.

    Pool oynayan 278 bilardocunun katılımı ile Antalya'nın Serik İlçesi'ne bağlı Belek Turizm Bölgesi'ndeki Maritim Pine Beach Oteli'nde düzenlenen şampiyonada ilk 3 sıralama belli oldu. 6 ayrı kategoride sıralamaya giren sporcular şöyle:

    ERKEKLER

    1. Sami Erkan Köylü

    2. Melih Dağaş

    3. Saki Kanatlar

    3. Erol Kayas

    KADINLAR

    1. TC Eylül Kibaroğlu

    2. İrem Öç

    3. Alara Lara Özüer

    3. Aygen Berk

    U23

    1.Samet Değirmenci

    2.Kaan Çenesiz

    3.Yusuf Vardar

    3.Mustafa Sami Aydın alp

    U19

    1.Arda Baykara

    2.İbrahim Vatansever

    3.Baran Kemal Aktaş

    Yıldız Kızlar

    1.Beyza Yavuz

    2. Nursel Okutan

    3.Zeynep Beyza Ay

    3.Sümeyye Çankaya

    Yıldız erkekler

    1. Serhat Kunduzcu

    2. MuTlu Uymak

    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:48
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Türkiye Bilardo Şampiyonası'nda Pool 1. Etabı sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.