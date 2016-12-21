Türkiye Bilardo Şampiyonası'nda final etabı
Edirne'de düzenlenen Türkiye Bilardo Şampiyonası'nın final etabı devam ediyor.
Pool branşında ise Ferdi Özdemir Onur Yıldırım'ı mağlup ederek finale adını yazdırdı. Diğer finalistler ise bugün devam eden karşılaşmaların ardından belirlenecek.
İlk gün karşılaşmaları sonrası 3 bantta eleme grubu toplu sonuçları şöyle oluştu:
A1 Grubu:
1- Mehmet Aksoy
2- Hacı Arap Yaman
3- Semih Saygıner
4- Ahmet Alp
B1 Grubu:
1-Tayfun Taşdemir
2- Lütfi Çenet
3- Soner Taş
4- Mülazım Güner
C1 Grubu:
1-Turgay Orak
2- Murat Naci Çoklu
3- Muharrem Peker
4- Mübin İsli
D1 Grubu:
1- Mehmet Can Çapak
2- Birol Uymaz
3- Muammer Rahmet
4-Salih Tekeli
E1 Grubu:
1- Hakan İncekara
2- Serdal Baş
3- İsmail Yaşin
4- Yılmaz Özcan
F1 Grubu:
1- Gökhan Salman
2- Taşkın Er
3- Mesut Ekinci
4- Mahmut Özdemir
G1 Grubu
1- Ömer Karakurt
2- Tolgahan Kiraz
3- Savaş Bulut
4- Murat Tüzül
H1 Grubu
1- Murat Çelik
2- Muhammet Fadıl Özdemir
3- Adnan Yüksel
4- Emrullah Başeğmez
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 11:41
- Eto’o heyecanı
Toplam 8
Yorum
SenoL34 Tekrar Maçlara Gitme Sebebim olur eğer Eto Gelirse
- Tunay Torun'dan şampiyonluk yorumu
Toplam 1
Yorum
:))) YA HE HE ARTIST HE INSALLAH butun maclarda ayni performansi gosterirsin
- Gaziantepspor hazırlıkları sürdü
Toplam 2
Yorum
Kara Kartal Ağlamak size çok yakışıyor. Bükemediğiniz bileği öpeceksiniz. Hakemler aziz yıldırım başkan oldu olalı hep fenerin tarafını tutmuşlardır. Sadece bu dönem adil bir yönetim sergiliyorlar siz hakemleri bjk yi kayırdıkları için değil çelme takmadıkları için eleştiriyorsunuz. Bir de büyük harflerle yazınca sesin daha çok çıkmıyor? Büyük harfle yorum yazmak bence terbiyesizlik...
Türkiye Bilardo Şampiyonası'nda final etabı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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