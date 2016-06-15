 Şampiyon Gaziantepspor – Fotomaç – 15 Haziran 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Şampiyon

    Şampiyon Gaziantepspor

    Bilardo Takımı, 3 Bant Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda şampiyon oldu.

    Portekiz'in kentinde düzenlenen organizasyonda, Tayfun Taşdemir, Frederic Caudron, Murat Naci Çoklu ve Can Çapak'tan oluşan , final maçında Torbjorn Blomdahl, Daniel Sanchez, Joao Pedro Ferreira ve Manuel Rui Costa'nın yer aldığı Porto'yu mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

    Gaziantepspor Bilardo Sorumlusu İhsan Güney, yaptığı açıklamada, kulüpler bazında Avrupa'nın en büyük kupasını 'ye kazandırdıklarını söyledi.

    Elde edilen başarının her kesimi mutlu ettiğini dile getiren Güney, "Bu kupayı Türkiye'ye kazandıran ilk takım olduğumuz için mutluyuz. Ekibimizi kutluyorum. İnşallah başarımızın devamını da getireceğiz." diye konuştu.
    1. 15 Haziran 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:41
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