Şampiyon Gaziantepspor
Gaziantepspor Bilardo Takımı, 3 Bant Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda şampiyon oldu.
Portekiz'in Porto kentinde düzenlenen organizasyonda, Tayfun Taşdemir, Frederic Caudron, Murat Naci Çoklu ve Can Çapak'tan oluşan Gaziantepspor, final maçında Torbjorn Blomdahl, Daniel Sanchez, Joao Pedro Ferreira ve Manuel Rui Costa'nın yer aldığı Porto'yu mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Gaziantepspor Bilardo Sorumlusu İhsan Güney, yaptığı açıklamada, kulüpler bazında Avrupa'nın en büyük kupasını Türkiye'ye kazandırdıklarını söyledi.
Elde edilen başarının her kesimi mutlu ettiğini dile getiren Güney, "Bu kupayı Türkiye'ye kazandıran ilk takım olduğumuz için mutluyuz. Ekibimizi kutluyorum. İnşallah başarımızın devamını da getireceğiz." diye konuştu.
Gaziantepspor Bilardo Sorumlusu İhsan Güney, yaptığı açıklamada, kulüpler bazında Avrupa'nın en büyük kupasını Türkiye'ye kazandırdıklarını söyledi.
Elde edilen başarının her kesimi mutlu ettiğini dile getiren Güney, "Bu kupayı Türkiye'ye kazandıran ilk takım olduğumuz için mutluyuz. Ekibimizi kutluyorum. İnşallah başarımızın devamını da getireceğiz." diye konuştu.
- 15 Haziran 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 14:41
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Depay için kötü haber
Toplam 16
Yorum
gsli sen keyfimizin kahyasimisin bos bos konusuyorsun
- ''2 kupayı alsınlar o zaman konuşalım''
Toplam 18
Yorum
Olp Hasan hasannnnnn kaybol bakim sen suradan 18 yilmi desem 6.0 mi desem senin canli yayinda aglayarak mum yaktik yine bize koydular demenimo desem bilemedim hadi allaha emanetsin o zamanki arkadaslarin nerde nesele hakan arif
- Es Es iddialı
Toplam 2
Yorum
murat transfer yasağı var ne takviyesi
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