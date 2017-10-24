Vida yola çıktı!
Başkan Surkis, “Vida’ya sözleşme uzatmayı teklif ettim ama şartlarını yerine getiremiyoruz” dedi. Ülke basını da, “Vida, Beşiktaş’tan yıllık 3 milyon euro alacak” iddiasında bulundu
ANLAŞMA 4.5 SENELiK OLACAK
Ukrayna basını ise Hırvat oyuncunun Beşiktaş ile 4.5 senelik anlaşma yaparken, yıllık ücretinin 3 milyon euro civarı olacağını; bu yüksek ve cazip öneri nedeniyle Dinamo Kiev'in teklifini kabul etmediğini iddia etti. Ön anlaşmaya göre; Beşiktaş ya da Dinamo Kiev herhangi bir nedenden dolayı transferden vazgeçerse de cayma bedeli olarak 4 milyon euro ödeyecek.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 01:53
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‘Kolsuz mu oynasın!’
Toplam 1
Yorum
Birisi Hayır Kolsuz oynamasın ama karpuzculuk yapıp yapmadım demesin
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Dursun Özbek'ten koreografi açıklaması
Toplam 6
Yorum
Nani baktilar besiktasla basa cikamiyorlar dunya derbisi uydurmaya calisiyorlar fenerli Nani guzel soyledi hangi derbi, kimsenin umrunda degil
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Dursun Özbek'ten koreografi açıklaması
Toplam 6
Yorum
INADINA BJK SIZ IKI BUYUK YARATMAYA CALISIN BIZ TEK BUYUK OLARAK KALACAGIZ ZATEN DUNYA DERBISIYMIS PEH BESIKTASIN OLMADIGI MAC DERBY OLMAZ
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