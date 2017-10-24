UEFA’dan para cezası

Beşiktaş, Leipzig maçı nedeniyle ceza aldı. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde 26 Eylül'de Leipzig ile oynadığı karşılaşmada yaşanan elektirik kesintisi ve merdiven boşlukları için belirlenen kuralların ihlal edilmesi nedeniyle, 25 bin euro para cezası aldı. Beşiktaş, Devler Ligi'nde 1 Kasım'da İstanbul'da Monaco'yu ağırlayacak.