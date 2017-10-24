Tribünler şov yaptı
Desibel rekorlarıyla ün yapan Vodafone Park tribünlerinde dün yine aynı görüntüler vardı. 90 dakika susmayan coşkulu taraftar, hakemin düdüğünü bastırdı. Kalkavan zor anlar yaşadı
Sahadaki futbolcuların yanı sıra maçı anlatan yayıncı kuruluşun spikerleri de bu durumdan fazlasıyla etkilendi. Oldukça zor duruma düşen spiker yaptığı yorumda, "Kararları artık hakemin hareketlerinden anlayamay çalışacağız" diye siyah-beyazlı futbolseverlerin yaşattığı desibel şovuna işaret etti. Taraftarlar, coşkulu desteklerine 90 dakika boyunca hiç susmadan devam ederken, tribünlerde renkli görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 150 Medipol Başakşehir taraftarı, Vodafone Park'ta kendilerine ayrılan tribünde takımlarını destekledi.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 23:27
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‘Kolsuz mu oynasın!’
Toplam 1
Yorum
Birisi Hayır Kolsuz oynamasın ama karpuzculuk yapıp yapmadım demesin
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Dursun Özbek'ten koreografi açıklaması
Toplam 6
Yorum
Nani baktilar besiktasla basa cikamiyorlar dunya derbisi uydurmaya calisiyorlar fenerli Nani guzel soyledi hangi derbi, kimsenin umrunda degil
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Dursun Özbek'ten koreografi açıklaması
Toplam 6
Yorum
INADINA BJK SIZ IKI BUYUK YARATMAYA CALISIN BIZ TEK BUYUK OLARAK KALACAGIZ ZATEN DUNYA DERBISIYMIS PEH BESIKTASIN OLMADIGI MAC DERBY OLMAZ
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