Tribünler şov yaptı

Desibel rekorlarıyla ün yapan Vodafone Park tribünlerinde dün yine aynı görüntüler vardı. 90 dakika susmayan coşkulu taraftar, hakemin düdüğünü bastırdı. Kalkavan zor anlar yaşadı

BEŞİKTAŞ'IN 12. adamı yine her zamanki gibi üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdi. G.Saray-F.Bahçe derbisinin berabere sonuçlanması sonrasında şampiyonluk yarışında puan farkını düşürme şansını yakalayan Beşiktaş'a taraftarından büyük destek geldi. Mücadele öncesi geçen hafta vefat eden Boluspor Gençlik Geliştirme Sorumlusu Çetiner Doğan anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Maçı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da izledi. Maça coşkulu başlayan siyah-beyazlı taraftarlar, satdyumda başka seslerin duyulmasın olanak vermedi. Desibel rekorlarlarıyla dünyada ün yapan Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın ilk bölümünde hakem Mete Kalkavan'ın düdük sesini bastıran bir desibele ulaştı.



Sahadaki futbolcuların yanı sıra maçı anlatan yayıncı kuruluşun spikerleri de bu durumdan fazlasıyla etkilendi. Oldukça zor duruma düşen spiker yaptığı yorumda, "Kararları artık hakemin hareketlerinden anlayamay çalışacağız" diye siyah-beyazlı futbolseverlerin yaşattığı desibel şovuna işaret etti. Taraftarlar, coşkulu desteklerine 90 dakika boyunca hiç susmadan devam ederken, tribünlerde renkli görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 150 Medipol Başakşehir taraftarı, Vodafone Park'ta kendilerine ayrılan tribünde takımlarını destekledi.