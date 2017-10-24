Kalkavan’a tepki
Daha maçın ilk 5 dakikasında verdiği kararlarla tepki çeken hakem Mete Kalkavan, özellikle Talisca’ya gösterdiği sarı kartla tribünleri çıldırttı
İlk yarıda devam eden pozisyonda eliyle işaret ettiği turuncu-lacivertli futbolcuya maç durduktan sonra kart göstermeyen Kalkavan, 87. dakikada benzer pozisyonda Caner Erkin'e sarı kartını gösterince atmosfer gerildi. Bu pozisyon sonrası Vodafone Park tribünlerinden hakem üçlüsüne ıslıklı protesto yapıldı.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 23:30
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‘Kolsuz mu oynasın!’
Toplam 1
Yorum
Birisi Hayır Kolsuz oynamasın ama karpuzculuk yapıp yapmadım demesin
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Dursun Özbek'ten koreografi açıklaması
Toplam 6
Yorum
Nani baktilar besiktasla basa cikamiyorlar dunya derbisi uydurmaya calisiyorlar fenerli Nani guzel soyledi hangi derbi, kimsenin umrunda degil
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Dursun Özbek'ten koreografi açıklaması
Toplam 6
Yorum
INADINA BJK SIZ IKI BUYUK YARATMAYA CALISIN BIZ TEK BUYUK OLARAK KALACAGIZ ZATEN DUNYA DERBISIYMIS PEH BESIKTASIN OLMADIGI MAC DERBY OLMAZ
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