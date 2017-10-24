Hayalet adam Jeremain Lens

Cezalı Babel’in yokluğunda dün ilk 11’de forma giyen Hollandalı futbolcu, rakip kaleye ne isabetli şut atabildi ne de isabetli orta yaptı

Cezalı Babel'in yerine ilk 11'de şans bulan Lens yine sınıfı geçemedi. Geldiğinden bu yana beklentileri karşılayamayan Hollandalı, dün sahada kaldığı 59 dakikada ne isabetli şut attı ne de isabetli orta yapabildi. Maçta 20 isabetli pas ve 5 ikili mücadele kazanma dışında etkili olamayan Lens, geçen sezon F.Bahçe'deki performansının gerisinde kaldı. Lens, geçen hafta G.Birliği maçını da sıfır isabetli şut ve sıfır orta ile tamamlamıştı. Hollandalı yıldız, F.Bahçe ile 36 maçta 5 gol atıp, 16 asist yapmıştı. Beşiktaş ile 7 maça çıkıp 1 kez ağları havalandıran Lens, sadece 2 isabetli şut atabildi. Bu sezon sadece bir kez 90 dakika oynayan 29 yaşındaki yıldız, 1,5 milyon Euro'ya Sunderland'den kiralanmış, sonrasında ise bonservisine 4 milyon Euro'ya ödeneceği açıklanmıştı.



0 isabetli şut

0 isabetli orta

20 isabetli pas

2 şut pası



ÖMER ÜRÜNDÜL DİYOR Kİ

Kaliteli oyuncularla ilgili hep aynı yorumu yapmışımdır. Onların yeteneklerini sahnelemeleri için fizik açıdan güçlü olmaları gerek. Lens de bu sıkıntıyı yaşıyor ve bu nedenle verim sağlayamıyor. Takımla ilgili bir uyum sorunu olduğunu düşünmüyorum. Örneğin bu Lens, yetersiz kadroya sahip ve Premier Lig'den küme düşmüş Sunderland'de forma şansı bile bulamıyordu!



Sabah