Hayalet adam Jeremain Lens
Cezalı Babel’in yokluğunda dün ilk 11’de forma giyen Hollandalı futbolcu, rakip kaleye ne isabetli şut atabildi ne de isabetli orta yaptı
0 isabetli şut
0 isabetli orta
20 isabetli pas
2 şut pası
ÖMER ÜRÜNDÜL DİYOR Kİ
Kaliteli oyuncularla ilgili hep aynı yorumu yapmışımdır. Onların yeteneklerini sahnelemeleri için fizik açıdan güçlü olmaları gerek. Lens de bu sıkıntıyı yaşıyor ve bu nedenle verim sağlayamıyor. Takımla ilgili bir uyum sorunu olduğunu düşünmüyorum. Örneğin bu Lens, yetersiz kadroya sahip ve Premier Lig'den küme düşmüş Sunderland'de forma şansı bile bulamıyordu!
Sabah
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 12:06
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Tarık Ongun 'Koyu bir Fenerbahçeli'ymiş
Toplam 6
Yorum
Allah a havale ettik İnanılmaz bir Galatasaray baskısı var Türk futbolunda Allah inşallah bu zulme dur der.
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Veteranlardan 3 altın, 1 gümüş madalya
Toplam 1
Yorum
birgul eren Yarismaya katilan ve basari elde eden arkadaslarimi yurekten kutlarim...
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G.Saray, Çakır'a savaş açtı
Toplam 31
Yorum
cüneyt cakır hakem değildir hak yiyen adaletsiz davranan taraflı olan bir hakem ve ekibi cüneyt cakır ve galatasaray düşmanıdır.
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