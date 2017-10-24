Galibiyet hasreti 4 maça çıktı
Şampiyonlar Ligi'ndeki gidişini emin adımlarla sürdüren Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkarmış oldu.
Ligde galibiyet arıyor
Ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi Fenerbahçe derbisi ile son bulan Beşiktaş, bu mücadeleden 2-1 mağlubiyet aldıktan 3 gün sonra Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında sahasında karşılaştığı Alman ekibi RedBull Leipzig'i 2-0 ile devirdi. Leipzig'den sonra lige dönen siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta karşılaştığı Trabzonspor maçında da 2 puan bıraktı. Devler Ligi'nde oynayacak Monaco karşılaşması öncesi ligin 8. haftasında Gençlerbirliği deplasmanından da puansız dönen Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fransız ekibini etkili futbol ile 2-1 mağlup etti. Ligde ve Avrupa'da tamamen farklı bir duruş sergileyen Kartal, Medipol Başakşehir mücadelesinde de 1 puana razı oldu. 10. haftada oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başlayacak olan siyah-beyazlı ekip, turuncu-yeşillileri deplasmanda mağlup ederek, Monaco karşısına moralli çıkmayı hedefliyor.
Caner Erkin kart cezalısı
Ligde oynanan Medipol Başakşehir mücadelesinde kart sınırında bulunan Caner Erkin sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Tecrübeli savunma oyuncusu, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 09:37
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"Galatasaray'ı yeneceğiz"
Toplam 5
Yorum
trabzonguldak allah gönlüne gönlümüze göre versin yardımcımız olsun
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G.Saray, Çakır'a savaş açtı
Toplam 7
Yorum
s.cimbom pozisyonda ilk müdahale topa olsa tmm ilki serdara sonra topa oyüzden faul yan yana olsalar faul yok ama jansen arkadan giriyor rakibi bzyor
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Kerim Frei'ın gol sevinci siyah-beyazlıları kızdırdı
Toplam 9
Yorum
hannoverli olcay golden sonra elini nerdeyse 30 saniye havada tuttu kameralar iyice görsün diye.gidim hakeme golümü iptal et deseydi bari.ABARTMAYIN
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