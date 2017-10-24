Fikret Orman'dan Mete Kalkavan açıklaması!

İşte Fikret Orman'ın açıklamaları;

Hakem kararları

Hakem kararlarına değinen Orman, Türk hakemlerin oyunu çok kestiğini söyledi.

Türkiye'de her dakika oyunun durduğuna dikkati çeken Fikret Orman, "Yurt dışında oynadığımız maçlardaki dakika sayısıyla,Türkiye'ye baktığımız zaman, Türkiye'deki oynama süresi daha az. Hakemler hemen oyuna müdahil oluyorlar, çok etkileniyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Medipol Başakşehir maçını yöneten Mete Kalkavan'ın çok beğendikleri bir isim olduğunu vurgulayan Orman, şunları kaydetti:

"Mete Kalkavan çok beğendiğimiz kişilik ama çocuğun üzerinde 'Beşiktaşlı' imajı yaratıldığı için o da Beşiktaşlı olmadığını göstermek için elinden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyor. Zıddında hareket etmeye çalışıyor ki 'hayır ben değilim' düşüncesini göstermeye çalışıyor ama Beşiktaş'a zararı oluyor. Yapacak bir şey yok. Bu hakemler bizim, sahip çıkmamız lazım. Hepsi pırıl pırıl insan. Türkiye'de futbolun daha hızlı ve eğlencesi daha yüksek olması için topu az kesmeleri lazım. Maalesef Türkiye'de böyle durum var. Aynı hakemler yurt dışında maç yönettiklerinde böyle yönetmiyorlar. Orada daha çok topu oynatıyorlar. Nedense Türkiye'ye gelince sıkıntı oluyor."

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