 Fikret Orman'dan Mete Kalkavan açıklaması! – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Fikret Orman'dan açıklaması!

    Fikret Orman'dan Mete Kalkavan açıklaması!

    Kulübü Başkanı Fikret Orman, Süper Lig'in 9. haftası kapanış maçında Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçın hakemi hakkında açıklamalarda bulundu.

    İşte Fikret Orman'ın açıklamaları;

    Hakem kararları
    Hakem kararlarına değinen Orman, Türk hakemlerin oyunu çok kestiğini söyledi.

    Türkiye'de her dakika oyunun durduğuna dikkati çeken Fikret Orman, "Yurt dışında oynadığımız maçlardaki dakika sayısıyla,Türkiye'ye baktığımız zaman, Türkiye'deki oynama süresi daha az. Hakemler hemen oyuna müdahil oluyorlar, çok etkileniyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

    Medipol Başakşehir maçını yöneten Mete Kalkavan'ın çok beğendikleri bir isim olduğunu vurgulayan Orman, şunları kaydetti:

    " çok beğendiğimiz kişilik ama çocuğun üzerinde 'Beşiktaşlı' imajı yaratıldığı için o da Beşiktaşlı olmadığını göstermek için elinden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyor. Zıddında hareket etmeye çalışıyor ki 'hayır ben değilim' düşüncesini göstermeye çalışıyor ama 'a zararı oluyor. Yapacak bir şey yok. Bu hakemler bizim, sahip çıkmamız lazım. Hepsi pırıl pırıl insan. Türkiye'de futbolun daha hızlı ve eğlencesi daha yüksek olması için topu az kesmeleri lazım. Maalesef Türkiye'de böyle durum var. Aynı hakemler yurt dışında maç yönettiklerinde böyle yönetmiyorlar. Orada daha çok topu oynatıyorlar. Nedense Türkiye'ye gelince sıkıntı oluyor."

    .

    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fikret Orman'dan Mete Kalkavan açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.