Fikret Orman'dan flaş Caner açıklaması!

Orman, Medipol Başakşehir karşısında sarı kart gören ve mücadelenin ardından hakem Mete Kalkavan'a yönelik bazı sözler sarf eden Caner Erkin'in yaptığı hareketin yanlış olduğunu dile getirdi.

Futbolda kazanma hırsının iyi bir şey olduğunu kaydeden Orman, şunları söyledi:

"Kazanma hırsı Beşiktaş ilkeleri içerisindedir. Caner'in yaptığını açıkçası hiç beğenmedim. Camiamızın mensubunun böyle hareketler içerisinde olmaması lazım. Basın üzerinden oyuncuma yönelik hemen kampanya düzenleniyor. O kadar da kolay değil. Kendisi gözümüzün nuru, pırlanta gibi çocuktur. Cezası varsa disiplin yönetmeliği var, cezasını görür. Camia olarak böyle şeylerin arkasında olmadığımızı herkes bilir. Caner de Beşiktaş'ın etik kurallarına uyacak. Hırsı zekasının önüne geçmeyecek, sahada takımına yardımcı olacak. Çocuğun üzerine çok gidiyorlar. Onun üzerinden Beşiktaş'ı karıştırmaya çalışıyorlar. Ona da müsaade etmem."

Takımın gergin olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Fikret Orman, "Takımın başında çok tecrübeli olan bir teknik direktör var. Bu takım bugün kurulmuş bir şey değil. Takımın 3. senesi, aynı ekiple gidiyoruz. Geçen sezon şampiyon takımdı." ifadelerini kullandı.

Ligde 8 puan geride olmalarının önemli olmadığını vurgulayan Orman, şunları söyledi: "Ligin daha 9. haftasını oynuyoruz, ilk yarının bitmesine 8 hafta var. İçerde oynayacağımız bir derbi var. Zor maçlarımızın çoğunu oynadık. Medipol Başakşehir maçında gayet istekli, arzulu bir Beşiktaş vardı. Gençlerbirliği maçından mutsuz ayrılmıştım ama dün aynı fikirde değildim. Karşımızdaki rakip de Beşiktaş'ın oyun düzenini bozmak üzerine oynadı. Onlar da kazanmak istiyordu. Beşiktaş taraftarlarına teşekkür ediyorum. İnanılmaz coşkulu şekilde takımın arkasındaydılar. Büyük baskı yarattılar. Müthiş destek oldular."

Geride olmalarına rağmen kimsenin endişe yaşamaması gerektiğini anlatan Orman, "Maç bu, Beşiktaş kazanacaktır, kaybedecektir ama Beşiktaş bu sene şampiyon olacaktır. Kimsenin endişesi olmasın. Herkes de alıştı. Avrupa'da da böyle başarılar gelince ligde de farklı skorlar beklentisi oluyor. Uzun maraton, çok maç var. Ligin en önemli oyuncusu biziz, son 2 sezonun şampiyonuyuz, sezon sonunda yine şampiyon olacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Oyuncuların Medipol Başakşehir karşısında büyük performans gösterdiğini belirten Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbolda dün yok, yarın var. Oyuncular da bunun bilincinde olmalı. Bugün düştüğünde taraftarlarımızın ister istemez tepkileri oluyor. Yarına bakacağız ve Alanya maçına hazırlanıyoruz. Benim en ufak kuşkum yok, oynanan oyun ve oyuncuların arzularından mutlu oldum."



"Şenol Güneş 50 senedir futbolun içinde"

Tamer Tuna'nın ayrılmasının ardından Şenol Güneş'in yalnız kalıp kalmadığı sorusunu yanıtlayan Orman, Güneş'in 50 yıllık tecrübeye sahip olduğunu ve ona iş öğretecek durumda bulunmadıklarını dile getirdi.

Göztepe'nin teknik direktörlüğünü yapan Tuna'nın başarılarından gurur duyduklarını anlatan Orman, "Şenol hoca 50 senedir futbolun içinde, kaptanlık yaptı, milli takım teknik direktörlüğünde bulundu. 3 senedir de Beşiktaş'ı çalıştırıyor. Çok çalışkan, inanılmaz işine konsantre bir adam. Onun tecrübesindeki bir adama iş öğretme, tavsiyede bulunma durumunda değiliz. Yönetim kurulu ve başkan teknik konuları konuşmaz ve onlara müdahale etmez. Onun çizgisi bellidir, bizim de çizgimiz bellidir. Oraları da hocalarımız ve oyuncularımız geçemezler. Bizde kuvvetler ayrılığı vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Orman, Şenol Güneş'e bir yardımcının alınıp alınmayacağı konusunda ise "O kendi karar veceği bir şey. O tecrübedeki insan da kamuyounun laflarıyla değil kendi hür iradesiyle karar vererek yoluna devam edecektir." diye konuştu.



Oğuzhan Özyakup'un sözleşmesi

Fikret Orman, takım kaptanı Oğuzhan Özyakup'un takımda kalmasını istediklerini ve Arsenal'den kaynaklı sözleşme sıkıntısını gidermek istediklerini ifade etti.

Oğuzhan'ın evlatları olduğunu belirten Orman, "Genç yaşta hem takım kaptanlığını hem de 10 numarayı verdik. Oyuncularımızın kariyerine bakıldığında kariyerli takıma kaptanlık yapıyor. Beşiktaş'ta kalmasını istiyoruz. Aramızda sıkıntı yok. Arsenal ile olan sözleşmeden dolayı bazı sıkıntılar var. Çözümünü bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Orman, Video Hakem Sistemi'nin uygulanmasını istediklerini ancak bunun kademe kademe olması gerektiğini söyledi.

Yabancı oyuncu kuralıyla ilgili görüşlerini aktaran Orman, şunları söyledi:

"Önceden 5 yabancı oyuncu vardı o zaman dünya şampiyonuyduk. Yabancıyı artırdık şimdi değil. O zaman da başarılı milli takım yoktu. Sayılarla düşünürsek basite indirgeriz ve çözümsüzlük çıkar. Federasyon başkanına da söyledim, bununla ilgili çalıştay yapılması lazım. Herkes gelsin, fikirlerini söylesin. Galiba devre arası yapacaklar."

Orman, başarılı bir şekilde gittikleri Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan çıkmayı istediklerini vurgulayarak, "Sonrası kolay değil. Karşımızdaki takımlar çok güçlü. Futbolun en önemli vitrini, herkes vitrin yapmak istiyor. İyi kura çekelim ve çeyrek finale çıkalım." değerlendirmesinde bulundu.