 Ersan Gülüm’ün kaburgaları kırıldı – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Ersan Gülüm’ün kaburgaları kırıldı

    Ersan Gülüm’ün kaburgaları kırıldı
    AVUSTURYA ekibi Adelaide United'ta forma giyen Ersan Gülüm, Melbourne City maçında sakatlandı. Kaburgaları kırılan ve akciğeri zarar gören Milli futbolcu için Beşiktaş kulübü, "Ersan Adem Gülüm'ün ciddi şekilde sakatlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kaburgasının kırıldığı ve akciğerinde hasar meydana geldiği öğrenilen Ersan'a acil şifalar temenni ederiz" mesajı yayınladı.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:45
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