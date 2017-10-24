 Enes ünal operasyonu – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Enes ünal operasyonu

    Enes ünal operasyonu

    İspanyol basını, Villarreal’in 20 yaşındaki genç forveti Enes için siyah-beyazlıların Ocak’ta resmi teklif yapacağını duyurdu

    BEŞİKTAŞ'ta ara transfer dönemi heyecanı şimdiden hız kazanırken, günün iddiası İspanya'dan geldi... Villareal'in sezon başında 14 milyon euro ödeyerek aldığı Enes Ünal'ı, Beşiktaş'ın istediği iddia edildi. Cadena Cope'ta yer alan iddiaya göre siyah-beyazlı ekip genç Türk yıldız adayı için girişimlere başladı.

    OCAK'TA iMZA ATILABiLiR
    Sezon başından yapılan ilk teklifin, Villarreal tarafından kabul edilmediğini iddia eden İspanyollar; son iki haftadır kadroya giremeyen Enes Ünal'ın Villereal için sıkıntı olmaya başladığını gündeme getirdi. Enes'in diğer Türk oyuncuların aksine İspanya'ya uyum sağlamakta zorlandığı, olası bu transferin Villereal için iyi bir seçenek olabileceği yorumu yapıldı. Türk ekibinin Ocak ayında teklifini tekrarlaması durumunda Villareal'in teklife olumlu cevap verebileceği ifade edildi.

    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:43
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