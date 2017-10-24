Enes ünal operasyonu
İspanyol basını, Villarreal’in 20 yaşındaki genç forveti Enes için siyah-beyazlıların Ocak’ta resmi teklif yapacağını duyurdu
OCAK'TA iMZA ATILABiLiR
Sezon başından yapılan ilk teklifin, Villarreal tarafından kabul edilmediğini iddia eden İspanyollar; son iki haftadır kadroya giremeyen Enes Ünal'ın Villereal için sıkıntı olmaya başladığını gündeme getirdi. Enes'in diğer Türk oyuncuların aksine İspanya'ya uyum sağlamakta zorlandığı, olası bu transferin Villereal için iyi bir seçenek olabileceği yorumu yapıldı. Türk ekibinin Ocak ayında teklifini tekrarlaması durumunda Villareal'in teklife olumlu cevap verebileceği ifade edildi.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 23:43
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‘Kolsuz mu oynasın!’
Toplam 1
Yorum
Birisi Hayır Kolsuz oynamasın ama karpuzculuk yapıp yapmadım demesin
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Dursun Özbek'ten koreografi açıklaması
Toplam 6
Yorum
Nani baktilar besiktasla basa cikamiyorlar dunya derbisi uydurmaya calisiyorlar fenerli Nani guzel soyledi hangi derbi, kimsenin umrunda degil
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Dursun Özbek'ten koreografi açıklaması
Toplam 6
Yorum
INADINA BJK SIZ IKI BUYUK YARATMAYA CALISIN BIZ TEK BUYUK OLARAK KALACAGIZ ZATEN DUNYA DERBISIYMIS PEH BESIKTASIN OLMADIGI MAC DERBY OLMAZ
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