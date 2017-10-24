Caner Erkin hakem raporunda yok!
Beşiktaş ile Medipol Başakşehir'in 1-1 berabere kaldığı maçın 87. dakikasında, hakem Mete Kalkavan'a ettiği küfürleri kameralara yansıyan Beşiktaşlı Caner Erkin'e hakem raporundan dolayı ceza gelmeyecek.
Kalkavan'ın bu küfürü işitmediği raporlara da yansırken, maçta görevli olan tüm hakem ve gözlemcilerin de gürültü yüzünden Caner'in küfürlerini duyamadıkları bildirildi. Duyulsaydı Kalkavan'ın o an direkt kırmızı kart da çıkarabileceği belirtilirken, karşılaşmanın hakem gözlemci raporlarında yer almayan küfürlerin, görüntülerden de ceza uygulaması kaldırıldığı için yaptırıma uğramayacağı ifade edildi. Caner Erkin sadece üst üste gördüğü sarı kartlar nedeniyle Aytemiz Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
Bu arada MHK'nin, Mete Kalkavan'ın yönetimini başarısız bulmadığı, verdiği kararların skoru değiştirmediği görüşünde birleştiği belirtildi. Kalkavan'ın 8.2 puan ile haftayı kapacağı öğrenildi.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 15:01
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Tudor'un yeni 10'u
Toplam 2
Yorum
macerayı bırak ndiaye gibi adam var elinde koy forvetin arkasına sola rodrigues sağa feghouli göbekte fernando tolga yap! ve sol bek linnes olsun!
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Tarık Ongun 'Koyu bir Fenerbahçeli'ymiş
Toplam 28
Yorum
Okuyucu Yazıklar olsun böle hakemler Derhal Mhk bu hakemin elinden Düdüğünü alması gerkiyor adelet anlayışı olmayan hakem istemiyoruz İstifa MHK !
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Kerim Frei'ın gol sevinci kızdırdı!
Toplam 25
Yorum
Sonsuzluk35 Profesyonel her Futbolcu attigi golden sonra sevinir, Sevinmeyen Futbolcudanda süphe etmek gerek.
Caner Erkin hakem raporunda yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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