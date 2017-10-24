 Caner Erkin hakem raporunda yok! – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    hakem raporunda yok!

    Caner Erkin hakem raporunda yok!

    Beşiktaş ile Medipol Başakşehir'in 1-1 berabere kaldığı maçın 87. dakikasında, hakem Mete Kalkavan'a ettiği küfürleri kameralara yansıyan Beşiktaşlı 'e hakem raporundan dolayı ceza gelmeyecek.

    Kalkavan'ın bu küfürü işitmediği raporlara da yansırken, maçta görevli olan tüm hakem ve gözlemcilerin de gürültü yüzünden Caner'in küfürlerini duyamadıkları bildirildi. Duyulsaydı Kalkavan'ın o an direkt kırmızı kart da çıkarabileceği belirtilirken, karşılaşmanın hakem gözlemci raporlarında yer almayan küfürlerin, görüntülerden de ceza uygulaması kaldırıldığı için yaptırıma uğramayacağı ifade edildi. sadece üst üste gördüğü sarı kartlar nedeniyle Aytemiz Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

    Bu arada MHK'nin, Mete Kalkavan'ın yönetimini başarısız bulmadığı, verdiği kararların skoru değiştirmediği görüşünde birleştiği belirtildi. Kalkavan'ın 8.2 puan ile haftayı kapacağı öğrenildi.

    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:01
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