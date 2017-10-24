Böyle gitmez!
Şampiyonlar Ligi’ndeki başarılarını lige taşımak zorunda olduklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Başakşehir karşısındaki futbol bize yakışmadı. Buna çözüm bulmalıyız” dedi
BU FUTBOL YAKIŞMADI
Gelen beraberlik golüne karşın üzgün görünen tecrübeli çalıştırıcı, son 4 karşılaşmada puan kaybettiklerini belirterek, "Şampiyonlar Ligi'ndeki başarımızı lige taşımak zorundayız. Başakşehir karşısındaki futbol bize yakışmadı. Buna çözüm bulmalıyız. Türkiye Ligi de bizim için önemli ve iki tarafta da aynı konsantrasyonla mücadele etmeliyiz" dedi. Güneş, Alanya maçıyla çıkışa geçmek istediklerini de sözlerine ekledi.
ABDULLAH AVCI'YA TEPKİ
Siyah beyazlı taraftarlar, maçın son bölümlerinde sıkça yerden kalkmayan Başakşehirli futbolculara tepki gösterdi. Oyunun soğutulmasına tepki gösteren Beşiktaşlı taraftarlar, "Yere yatsana yere yatsana Abdullah Avcı yere yatsana" tezahüratları yaptı.
?Beşiktaş, ligde 4 maçtır galip gelemiyor (2B 2M). 4 maçta 10 puan bırakan Beşiktaş, Şenol Güneş döneminde ligdeki en uzun maç kazanamama serisine imza attı.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 23:12
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‘Kolsuz mu oynasın!’
Toplam 1
Yorum
Birisi Hayır Kolsuz oynamasın ama karpuzculuk yapıp yapmadım demesin
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Dursun Özbek'ten koreografi açıklaması
Toplam 6
Yorum
Nani baktilar besiktasla basa cikamiyorlar dunya derbisi uydurmaya calisiyorlar fenerli Nani guzel soyledi hangi derbi, kimsenin umrunda degil
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Dursun Özbek'ten koreografi açıklaması
Toplam 6
Yorum
INADINA BJK SIZ IKI BUYUK YARATMAYA CALISIN BIZ TEK BUYUK OLARAK KALACAGIZ ZATEN DUNYA DERBISIYMIS PEH BESIKTASIN OLMADIGI MAC DERBY OLMAZ
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