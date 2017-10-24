 Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

    Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

    Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Medipol Başakşehir maçında görev alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

    Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas organizasyonunun ardından minyatür kale maç ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladığı aktarıldı.

    Yarını izinli geçirecek Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını 26 Ekim Perşembe günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:37
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.