Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Medipol Başakşehir maçında görev alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas organizasyonunun ardından minyatür kale maç ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladığı aktarıldı.
Yarını izinli geçirecek Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını 26 Ekim Perşembe günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 14:37
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Tudor'un yeni 10'u
Toplam 2
Yorum
macerayı bırak ndiaye gibi adam var elinde koy forvetin arkasına sola rodrigues sağa feghouli göbekte fernando tolga yap! ve sol bek linnes olsun!
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Tarık Ongun 'Koyu bir Fenerbahçeli'ymiş
Toplam 28
Yorum
Okuyucu Yazıklar olsun böle hakemler Derhal Mhk bu hakemin elinden Düdüğünü alması gerkiyor adelet anlayışı olmayan hakem istemiyoruz İstifa MHK !
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Kerim Frei'ın gol sevinci kızdırdı!
Toplam 25
Yorum
Sonsuzluk35 Profesyonel her Futbolcu attigi golden sonra sevinir, Sevinmeyen Futbolcudanda süphe etmek gerek.
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