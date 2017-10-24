Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Medipol Başakşehir maçında görev alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas organizasyonunun ardından minyatür kale maç ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladığı aktarıldı.

Yarını izinli geçirecek Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını 26 Ekim Perşembe günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.