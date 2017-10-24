Beşiktaş'ta acil toplantı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Başakşehir gol atınca odasına gitti! Siyah-Beyazlı kurmayların burada ayaküstü bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi.
Geçen hafta Gençlerbirliği deplasmanında Babel'in kırmızı kart görmesinin ardından sinirlenip stadı terk eden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün de Başakşehir gol atınca Vodafone Park'taki odasına gitti.
İkinci başkan Ahmet Çebi başta olmak üzere 2-3 yönetici daha Orman'ın odasına indi. Siyah-Beyazlı kurmayların burada ayaküstü bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenilirken, önümüzdeki günlerde teknik heyet ile futbolcularla da bir durum değerlendirmesi yapılma kararı aldıkları kaydedildi.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 12:06
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Tarık Ongun 'Koyu bir Fenerbahçeli'ymiş
Toplam 6
Yorum
Allah a havale ettik İnanılmaz bir Galatasaray baskısı var Türk futbolunda Allah inşallah bu zulme dur der.
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Veteranlardan 3 altın, 1 gümüş madalya
Toplam 1
Yorum
birgul eren Yarismaya katilan ve basari elde eden arkadaslarimi yurekten kutlarim...
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G.Saray, Çakır'a savaş açtı
Toplam 31
Yorum
cüneyt cakır hakem değildir hak yiyen adaletsiz davranan taraflı olan bir hakem ve ekibi cüneyt cakır ve galatasaray düşmanıdır.
Beşiktaş'ta acil toplantı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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