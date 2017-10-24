 Babel’den ilginç tweet – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Babel’den ilginç tweet

    Babel’den ilginç tweet
    KAR cezalısı olduğu için Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyen Babel, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı ekibe başarılar diledi. Yıldız oyuncu, kişisel twitter'dan yayınladığı mesajda "İyi şanslar takım" ifadesini kullandı. Hollandalı yıldız, maçın devre arasında da "Hmm" yazarak ilginç bir paylaşım yaptı.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:05
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