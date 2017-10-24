Babel’den ilginç tweet

KAR cezalısı olduğu için Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyen Babel, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı ekibe başarılar diledi. Yıldız oyuncu, kişisel twitter'dan yayınladığı mesajda "İyi şanslar takım" ifadesini kullandı. Hollandalı yıldız, maçın devre arasında da "Hmm" yazarak ilginç bir paylaşım yaptı.