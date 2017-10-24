Babel'den ilginç mesaj!
Beşiktaş'ta cezalı olduğu için Başakşehir maçı kadrosunda yer alamayan Ryan Babel, maçın ilk yarısının sonunda ilginç bir paylaşımda bulundu.
Beşiktaş'ta, Gençlerbirliği maçında rakibine yaptığı sert müdahale sonrasında direkt kırmızı kart gören ve Başakşehir ile Vodafone Park'ta oynanan maçta cezalı olduğu için yer alamayan Ryan Babel'den ilk yarı sonunda ilginç bir mesaj geldi.
Karşılaşmayı tribünden takip eden Hollandalı futbolcu, 0-0 biten ilk yarının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan bir 'Hmm...' şeklinde bir paylaşım yaptı.
Maç başlamadan önce 'İyi şanslar Beşiktaş' yazısını paylaşan Babel'in devre arasında yaptığı diğer paylaşım ise dikkatlerden kaçmadı.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 14:41
-
En az 1 maç seyircisiz!
Toplam 16
Yorum
hasan abuk sabuk düdükler çalan maçın berabere bitmesi için elinden geleni hakemlere kaç maç ceza verielcek?
-
Tudor'un yeni 10'u
Toplam 1
Yorum
hasan fener maçında belhandanın atılacağı belliydi. tudor oyundan çıkartıp selçuku alsaydı gomise uzun pas atardı en azından.
-
Derbiler 'Melo'dram!
Toplam 4
Yorum
hasan hamza efendi bazı oyuncular istemiyor diyerek bunu gönderip yerine ingiltere ikinci liginde bile oynayamayan jem paul karacanı aldırmıştı.
Babel'den ilginç mesaj! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.