 Adriano: Güven tazelemeliyiz – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Adriano: Güven tazelemeliyiz

    Adriano: Güven tazelemeliyiz
    Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano, "Tecrübeli bir kadroya sahibiz. Pozitif düşünmeye devam etmeliyiz. Taraftarımızın önünde kazanamamak bizi de üzüyor. Güvenimizi tazeleyip, yola devam edeceğiz" dedi.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:36
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