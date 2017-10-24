 "35 atamadın bari 3,5 at!" – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    "35 atamadın bari 3,5 at!"

    "35 atamadın bari 3,5 at!"

    Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci'den Alvaro Negredo'ya sert eleştiri.

    1-1 biten Beşiktaş Medipol Başakşehir maçının ardından karşılaşmayı değerlendiren eski Beşiktaşlı Nihat Kahveci, "Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi'nde attığı o kadar gole rağmen mütevazi konuşuyor. Negredo, Türkiye'ye gelip 35 gol atacağım diye imza atıyorsun. O 35'in arasına virgül koyup 3,5 gol at bari. Negredo Beşiktaş'ın forveti olamaz." ifadelerini kullandı.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:03
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