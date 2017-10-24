"35 atamadın bari 3,5 at!"

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci'den Alvaro Negredo'ya sert eleştiri.

1-1 biten Beşiktaş Medipol Başakşehir maçının ardından karşılaşmayı değerlendiren eski Beşiktaşlı Nihat Kahveci, "Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi'nde attığı o kadar gole rağmen mütevazi konuşuyor. Negredo, Türkiye'ye gelip 35 gol atacağım diye imza atıyorsun. O 35'in arasına virgül koyup 3,5 gol at bari. Negredo Beşiktaş'ın forveti olamaz." ifadelerini kullandı.