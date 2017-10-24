"35 atamadın bari 3,5 at!"
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci'den Alvaro Negredo'ya sert eleştiri.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 09:03
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"Beşiktaş'ın çocuğu diyorlardı..."
Toplam 5
Yorum
taraftar Beşiktaşın çocuğu olduğunu CANERİ atmayarak gösterdi.. come to ALANYA...
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 3
Yorum
taraftar Beşiktas gönderemez bunu üste para vermesi gerekir.
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G.Saray, Çakır'a savaş açtı
Toplam 6
Yorum
hannoverli dikkat ettiysen 52bin kisinin sesi cüneyt cakirin fbli oyuncularin yaptigi faullere kart cikartmadigi zamanlarda daha fazla cikti
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